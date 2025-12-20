Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Софья Муравьева: «Очень рада и благодарна, что сегодня все так складывается. Помогла работа, которую я проводила в тренировочном процессе»

Фигуристка Софья Муравьева поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России-2026.

Источник: Спортс"

Муравьева набрала 215,74 балла за две программы, за произвольную — 146,51 (75,85 за технику).

"Даже не знаю, очень рада и благодарна, что сегодня все так складывается. Сегодня и вчера я почти не нервничала. Может, дневной сон помог. Вчера хорошо поспала.

Перекроить контент — это была моя идея. На данный момент мне легче прыгать лутц, чем флип. Во второй половине мне удобнее делать его, я подумала, почему я прыгаю в первой половине лутц и флип? Если можно делать второй лутц во второй половине.

Что помогло сегодня? Все помогло, вся работа, которую я проводила в тренировочном процессе. По-другому была выстроена работа и это помогло. Надеюсь, попаду на показательные. Просто хочется туда", — сказала Муравьева.

"Как отношения с Лизой Туктамышевой? Лучше и представить невозможно. Я рада, как все сложилось в моей жизни, что я познакомилась с Лизой в другом ключе. Работаю с ней каждый день, она видит все мои радости, горести, сложности, маленькие победы.

У нас большой тренерский штаб, все знают свою работу, получают от нее удовольствие. Есть ощущение, что ты нужен, как бы это странно не звучало«, — приводит слова фигуристки “Чемпионат.com”.