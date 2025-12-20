Софья Муравьева: «Очень рада и благодарна, что сегодня все так складывается. Помогла работа, которую я проводила в тренировочном процессе»

Муравьева набрала 215,74 балла за две программы, за произвольную — 146,51 (75,85 за технику).
"Даже не знаю, очень рада и благодарна, что сегодня все так складывается. Сегодня и вчера я почти не нервничала. Может, дневной сон помог. Вчера хорошо поспала.
Перекроить контент — это была моя идея. На данный момент мне легче прыгать лутц, чем флип. Во второй половине мне удобнее делать его, я подумала, почему я прыгаю в первой половине лутц и флип? Если можно делать второй лутц во второй половине.
Что помогло сегодня? Все помогло, вся работа, которую я проводила в тренировочном процессе. По-другому была выстроена работа и это помогло. Надеюсь, попаду на показательные. Просто хочется туда", — сказала Муравьева.
"Как отношения с Лизой Туктамышевой? Лучше и представить невозможно. Я рада, как все сложилось в моей жизни, что я познакомилась с Лизой в другом ключе. Работаю с ней каждый день, она видит все мои радости, горести, сложности, маленькие победы.
У нас большой тренерский штаб, все знают свою работу, получают от нее удовольствие. Есть ощущение, что ты нужен, как бы это странно не звучало«, — приводит слова фигуристки “Чемпионат.com”.