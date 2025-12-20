Ричмонд
Петросян с тремя ошибками в произвольной программе выиграла чемпионат России, у Захаровой первая медаль в карьере

Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России-2026 в Санкт Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Ученица Этери Тутберидзе получила за произвольную программу 149,43 балла и 235,95 балла в сумме.

При этом во время проката фигуристка допустила три серьезные ошибки: совершила степ-аут на тройном акселе, упала с четверного тулупа и сделала «бабочку» при исполнении еще одного четверного тулупа, «превратив» его в двойной.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова (произвольная — 152,81, сумма — 227,40), третьей стала Мария Захарова (произвольная — 143,74, сумма — 217,67).

Для Петросян эта победа на чемпионате страны стала третьей подряд. Захарова завоевала свою первую медаль на ЧР в карьере.

