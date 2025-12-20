Петросян с тремя ошибками в произвольной программе выиграла чемпионат России, у Захаровой первая медаль в карьере

Ученица Этери Тутберидзе получила за произвольную программу 149,43 балла и 235,95 балла в сумме.
При этом во время проката фигуристка допустила три серьезные ошибки: совершила степ-аут на тройном акселе, упала с четверного тулупа и сделала «бабочку» при исполнении еще одного четверного тулупа, «превратив» его в двойной.
Второе место заняла Алиса Двоеглазова (произвольная — 152,81, сумма — 227,40), третьей стала Мария Захарова (произвольная — 143,74, сумма — 217,67).
Для Петросян эта победа на чемпионате страны стала третьей подряд. Захарова завоевала свою первую медаль на ЧР в карьере.
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше