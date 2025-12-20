Ученицы Этери Тутберидзе выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11-й раз подряд

Воспитанницы тренера не проигрывают с сезона-2015/16. Сегодня чемпионкой России в третий раз стала Аделия Петросян.
Ранее чемпионат страны выигрывали Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Анна Щербакова (трижды), Александра Трусова и Софья Акатьева.
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше