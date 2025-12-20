Ричмонд
Фигуристка Петросян надеется, что не подведет никого на Олимпиаде

Спортсменка отметила, что постарается выступить в свою силу.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян надеется, что на Олимпиаде в Италии ей удастся хорошо выполнить свою работу и она никого не подведет. Об этом она рассказала журналистам, отвечая на вопрос о предстоящих Играх.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.

«Я не знаю, можно ли мне отвечать на вопросы про Олимпиаду или нет. Я просто очень надеюсь, что не подведу ни себя, ни своих тренеров, ни всех людей, которые за меня болеют, и у меня получится выполнить свою работу. А дальше как судьба распределит, так и будет. Главное для меня — сделать свое», — сказала Петросян.

Петросян в субботу стала победительницей чемпионата России в Санкт-Петербурге. На вопрос, повлияло ли на выступление мысли об Олимпиаде, фигуристка ответила: «Это никак не влияло — все-таки в голове были не Олимпийские игры, а чемпионат России. Моя задача была сейчас в другом — не отбираться, не думать, что отобралась, а была задача откатать свои программы».

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

