Наталья Бестемьянова: «С Мишиной и Галлямовым произошла какая-то дикая случайность. Никогда раньше они не допускали таких ошибок»

В истории с Мишиной и Галлямовым произошла какая-то дикая случайность. Не поняла, как Настя упала с последнего выброса. От них я вижу такое впервые в жизни, никогда раньше они не допускали таких ошибок. Очевидно, что Бойкова и Козловский не могли не воспользоваться этим. Их победа абсолютно заслуженная.