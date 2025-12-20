«Намек, что пора вешать коньки на гвоздь». Галлямов эмоционально отреагировал на серебро чемпионата России — вновь досталось Мишиной

Выступления спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию — 2026 в Петербурге завершились не без сенсаций: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место, несмотря на падение партнерши при исполнении тройного тулупа. Защищавшие прошлогодний титул чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов также допустили ошибку (на выбросе). Спортсмены стали вторыми — от золота их отделили 0,66 балла.
Больше всего в дуэте сокрушался после выступления Галлямов. Пообещал, что грядут изменения.
«Год был сложный»
В марте этого года Галлямов получил травму во время показательного выступления на Байкале. Восстановление оказалось непростым, особенно тяжело давались прыжки. По словам Александра, ему было страшно приземляться на правую ногу.
Проделав долгий путь, он совсем не был готов отдавать золото ЧР, особенно учитывая то, насколько близкой казалась победа. Эмоциональный Александр был сильно расстроен. Сразу после выступления в серии постов в своем Telegram-канале он написал: «Нет никакого желания это комментировать. Это полный абсурд. Выходил через боль, чтобы набрать форму в столь короткий срок».
Также спортсмен опубликовал видеоролик с непростыми тренировками после травмы.
Чуть позже фигурист дал интервью для влога Алины Загитовой.
«Обидно, что так все произошло. Все лето, всю осень приходилось терпеть, выходить на тренировки через боль. И ради такого… Я считаю, что не ради этого результата я терпел. Ну, год сам по себе был очень тяжелый, сложный. Видимо, мы должны были пройти через все эти трудности, чтобы они нас закалили. Видимо, спорт в этом как раз и состоит — нужно справляться с любыми проблемами. Но я не понял, почему все так произошло. Так хорошо катили, уже начали третью часть, так хорошо, так задорно…» — разочарованно сказал Галлямов.
Грядут изменения
Сезон у пары начался не лучшим образом. После выступления на этапе Гран-при России в Казани в прямой эфир попала ссора Мишиной и Галлямова. Фанаты даже начали предполагать, что дуэт распадется.
Неудача на ЧР породила новые слухи. Александр вновь высказался в kiss and cry: «Так сдать элемент, просто сдать его…».
При этом Загитовой фигурист заявил, что уже планирует изменения, но они касаются только тренировочного процесса.
«У меня уже есть определенные мысли на следующую половину сезона. Кое-что придется точно менять дальше. Я предложу это тренерскому коллективу, и, думаю, все согласятся. Это насчет фигурного катания, того, что мы будем исполнять дальше с Настей. Рабочие моменты», — поделился фигурист.
На вопрос об эмоциональности пары Александр ответил, что они с Анастасией — максималисты.
«Когда у меня в принципе что-то не получается в спорте, мне всегда очень обидно, очень неприятно из-за этого. Потому что я стараюсь. Ну, мы сами с Настей — максималисты. Раньше я и в жизни был таким же эмоциональным. Но сейчас уже, с годами, я ко всему отношусь нормально, более снисходительно. А в спорте… Ну, это спорт. Ну что я сделаю?» — заключил Галлямов.
Кажется, отнестись к неудаче спокойно у спортсмена пока не получилось. Уже вечером он ошарашил подписчиков в соцсетях:
«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», — написал Александр.
Действительно ли 26-летний фигурист решил завершить карьеру, пока неизвестно. Будем надеяться, что Галлямов погорячился.
Автор: Егор Сергеев