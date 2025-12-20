«Намек, что пора вешать коньки на гвоздь». Галлямов эмоционально отреагировал на серебро чемпионата России — вновь досталось Мишиной

«Обидно, что так все произошло. Все лето, всю осень приходилось терпеть, выходить на тренировки через боль. И ради такого… Я считаю, что не ради этого результата я терпел. Ну, год сам по себе был очень тяжелый, сложный. Видимо, мы должны были пройти через все эти трудности, чтобы они нас закалили. Видимо, спорт в этом как раз и состоит — нужно справляться с любыми проблемами. Но я не понял, почему все так произошло. Так хорошо катили, уже начали третью часть, так хорошо, так задорно…» — разочарованно сказал Галлямов.