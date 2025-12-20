Роднина об изменениях в фигурном катании: «Девушки повзрослели, детского сада не видим. Программы стали более содержательными»

Правильно ли у нас развивается фигурное катание? А вы знаете, где правильно? В этом и прелесть, что мы не знаем. С каждым новым спортсменов и чемпионом появляются ориентиры, задачи, интерес. Процесс нельзя выстроить по прямой — спортсмен может выступить по-разному на нескольких соревнованиях. Зачем сравнивать? В футболе сравнивают? Наверное, из-за того, что без конца сравнивают, у нас и результатов в футболе нет.