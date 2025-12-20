Ричмонд
Роднина об изменениях в фигурном катании: «Девушки повзрослели, детского сада не видим. Программы стали более содержательными»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила текущий уровень развития фигурного катания в России.

"Зачем сравнивать разные годы фигурного катания? Каждый сезон диктует свои правила, каждый год вводятся новые требования и положения. Каждый год разные имена.

Правильно ли у нас развивается фигурное катание? А вы знаете, где правильно? В этом и прелесть, что мы не знаем. С каждым новым спортсменов и чемпионом появляются ориентиры, задачи, интерес. Процесс нельзя выстроить по прямой — спортсмен может выступить по-разному на нескольких соревнованиях. Зачем сравнивать? В футболе сравнивают? Наверное, из-за того, что без конца сравнивают, у нас и результатов в футболе нет.

Хочу отметить, что мы работаем в тем рамках, которые нам диктует ISU (Международный союз конькобежцев — Спортс«“). Девушки повзрослели, детского сада не видим — программы стали более содержательными. В свое время удивлялись тройным прыжкам, а теперь это необходимый набор.

В одиночном катании постоянно что-то меняется. У нас достаточно количество спортсменов, внутренняя конкуренция, прогресс. Заканчивается тот период, когда мы варились в своем соку", — сказала Роднина.