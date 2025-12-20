Татьяна Тарасова: «Захарова — новое имя. Она сегодня взорвала зал, сделала два четверных и всю остальную программу. Запоминайте!»

«Соревнования у девочек были очень интересные. Появилось новое имя — Захарова. Она сегодня взорвала зал! Она была незнакома для сотен зрителей. Но сделала два четверных и всю остальную программу. Никто больше этого не делал. Поэтому запоминайте! Девочки сегодня молодцы! Каждая делала все, что могла», — сказала Тарасова.