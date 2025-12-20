Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татьяна Тарасова: «Захарова — новое имя. Она сегодня взорвала зал, сделала два четверных и всю остальную программу. Запоминайте!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты чемпионата России в женском одиночном катании.

Источник: Спортс"

Первое место заняла Аделия Петросян, второе — Алиса Двоеглазова, третье — Мария Захарова.

«Соревнования у девочек были очень интересные. Появилось новое имя — Захарова. Она сегодня взорвала зал! Она была незнакома для сотен зрителей. Но сделала два четверных и всю остальную программу. Никто больше этого не делал. Поэтому запоминайте! Девочки сегодня молодцы! Каждая делала все, что могла», — сказала Тарасова.

— Как вам прокат Петросян?

— Сегодня не самый легкий день для нее. Она прыгала, падала, срывала. Но делала, что могла. Она — молодец, хоть и упала с четверного тулупа. Но до Олимпиады достаточно времени, чтобы довести всё до идеала.

В целом очень интересная тройка в женском одиночном катании. Мария Захарова, которая стала третьей, вообще не выступала прошлый год, а сейчас себя прекрасно показала.

Хочу отметить питерский зал. Там не просто аплодисменты за исполненный элемент, а настоящая профессиональная поддержка спортсменов, глубокое понимание того, что происходит на льду. Когда катают программу, они понимают, чем нужно помочь. Восхищаюсь питерскими зрителями больше, чем всеми остальными.

— А вот Андрей Ежлов написал в телеграм-канале, что публика «злорадствовала и топила за несделанные элементы».

— Глупость. Ежлов — это кто такой? Танцор. Лучше пусть катается и добивается совершенства, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше