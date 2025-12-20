Тарасова о падении Мишиной с выброса: «Обидно, именно на этом моменте они с Галлямовым проиграли. Но когда девочка падает, виноваты оба»

"У Галлямова и Мишиной было падение в самом конце, остальное они сделали. Может быть, это была не выдающаяся скорость внутри программы, но сама программа была чистая. Только на последнем выбросе она упала. Очень обидно, ведь именно на этом моменте они и проиграли. Но когда девочка падает, виноваты оба.