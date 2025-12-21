Победы и скандалы. 5 итогов чемпионата России

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат страны. «СЭ» выбрал пять главных событий, которыми запомнился этот турнир.
1. Олимпийцы стали чемпионами России, но находятся не в лучшей форме
И Аделия Петросян, и Петр Гуменник выиграли турнир в своих категориях, но победы не получились однозначными. Гуменник, по крайней мере, ни разу не упал, хотя допустил две «бабочки». Петросян упала в произвольной программе и совершила ошибки еще на двух элементах — все уровня ультра-си. После турнира Петросян сказала, что на Олимпиаде не хотела бы подвести болельщиков и тренеров, но в Петербурге о ней не думала.
— У меня в голове была не Олимпиада, а чемпионат России, — отметила Аделия. — Была задача откатать свои программы. До Олимпиады я хотела бы выступить еще на каких-нибудь соревнованиях, потому что у меня не так много турниров, как у спортсменов, которые выступают на международном уровне. Но это будут решать тренеры и федерация. Надеюсь стартовать где-нибудь поближе к Москве.
— Приходится сохранять спокойствие, потому что волнение могло бы мне помешать. На тренировках, когда делаю прыжок, думаю, что это Милан, — заявил Гуменник. — А на соревнованиях представляю, что это тренировка. Так и сохраняю спокойствие. С этого момента буду готовиться уже к Олимпийским играм. Из того, что знаю, в январе нужно еще где-то выступить, чтобы не забывать, каково это — выходить на лед под волнением.
2. Спортсмены недовольны судейством, и не только им
Разговоры о судействе для фигурного катания — обычное дело, но в этом году в нем произошел качественный переход. От криков болельщиков перешли к реакции спортсменов, причем не только по теме оценок. Танцор Андрей Ежлов отреагировал на сверхэмоциональность болельщиков пары Пасечник/Чиризано, назвав их «быдло-фанатами». Одиночница Алиса Двоеглазова, проигравшая Петросян, репостнула в соцсетях видео с критикой результатов с нецензурным комментарием о судействе.
Но чемпионом по треш-току стал Александр Галлямов, который после серебра заявил, что «не на этот результат он терпел», потом объявил, что, «видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь». А потом и вовсе сорвался на журналистку, позволившую позвонить ему утром на следующий день, рассказав в Telegram:
— Доброе утро, хотя для меня оно не особо доброе. Получил звонок: «Александр, здравствуйте». Вроде газета «Известия», какая-то девочка звонит оттуда. «Простите за столь ранний звонок». Я думаю: «А мозги где?» Она забыла, когда звонит, — причитал Галлямов, негодуя по поводу звонка в 10 утра.
3. Сенсации в борьбе за медали и места в сборной
Чемпионат России становится все более ярким, самобытным брендом со своей драматургией. Если победители были известны в трех видах из четырех, то в борьбе за медали и топ-5 немало сенсаций. Никто не ожидал увидеть на подиуме Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано. Невозможно было представить, что Матвей Ветлугин станет четвертым. Прорыв 18-летней Марии Захаровой к бронзе и вовсе исторический — она только вернулась после травмы и обыграла по четверным группу Этери Тутберидзе, чисто исполнив два сложнейших прыжка.
4. Для чемпионата России нужны новые арены
Традиция проводить предолимпийские чемпионаты России в Санкт-Петербурге — это, конечно, прекрасно, с учетом места происхождения руководителя федерации, но «Юбилейным» были недовольны примерно все. На этой арене тесно, душно, вместимость 7 тысяч человек. Есть запрос на новые города — по информации «СЭ», федерация ведет переговоры о расширении географии, но вопрос в их успешности. Да и в Питере есть арены побольше — «Ледовый» и «СКА Арена». Если они должны соответствовать неким особым правилам (типа непременное наличие запасной арены), возможно, реально подстроить правила под удобство зрителей?
5. Определились претенденты на выход на международку
Активно идут разговоры о скором допуске российских фигуристов на международную арену после Олимпиады, в связи с этим важны первые номера сборной. Например, определяющим может стать тот факт, что золото в парах у Мишиной/Галлямова забрали Бойкова/Козловский (и им, кстати, не отказывали в нейтральном статусе). Танцоры Кагановская/Некрасов уже вплотную за Степановой/Букиным — что тоже намек на будущий первый номер сборной. И, конечно, в обойме остается крепкая мужская гвардия образца пекинской Олимпиады — Семененко и Кондратюк.
Дмитрий Кузнецов