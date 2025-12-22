Александр Жулин: «Гуменнику поставили оценки с учетом того, что он едет на Олимпиаду. Год олимпийский — Петю надо было немножко поддержать»

Победу одержал Петр Гуменник, вторым стал Евгений Семененко, третьим — Марк Кондратюк.
"Мне больше всего понравились сегодня Кондратюк и Семененко — абсолютно достойное катание. Петя Гуменник — тоже с огромным потенциалом.
Думаю, ему сегодня поставили оценки с учетом того, что он едет на Олимпиаду. Вторая оценка у него очень серьезная. Если добавить в скорости скольжений и вращений, будет вполне конкурентоспособно. Малинина в расчет я не беру — это другая планета.
Вообще мне кажется, что этот чемпионат России был шедевром. В мужском катании столько фантастических прокатов: и Ветлугин, и Семененко, и Гуменник, и Кондратюк. Все по делу.
Год олимпийский — Петю надо было немножко поддержать. Он должен не подвести, идеально откататься на Играх. Сегодня он катался здорово, были два недочетика. При чистом прокате Гуменник очень силен. Всем браво", — сказал Жулин.