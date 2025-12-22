Пасечник о соцсетях: «Не смотрю, не читаю ничего. Только папа присылает хорошие комментарии, говорит, что плохих вообще нет»

— Я сразу сказала, что он мне не нужен, потому что на каком-то психологическом уровне я умею сама с собой работать. Как бы это сейчас не звучало. Я была достаточно спокойной на соревнованиях, присутствовал легкий мандраж, но это естественно. Какого-то чрезмерного волнения, переживания не было. Какие-то неудачные моменты — это случайности.