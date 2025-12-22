Игнатов о чемпионате России: «Очень обидно и больно, что столько усилий, к сожалению, ушли в никуда»

Очень обидно и больно, что столько усилий, к сожалению, ушли в никуда. Не только моих, но и тех людей, кто со мной рядом. Это в первую очередь моя любимая жена Саша, которая в тяжелые моменты подготовки всегда старалась взять большую часть обязанностей на себя, чтобы я успел восстановиться, которая поддерживала меня и была рядом.