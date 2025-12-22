«Завтра уже наступит. Сегодня — забудется». Загитова записала влог с женских произвольных на чемпионате России

Видео опубликовал Первый канал. Загитова пообщалась с участницами турнира, которые 20 декабря откатали произвольные.
«Завтра уже наступит. Сегодня — забудется», — сказала Загитова, утешая после проката занявшую 14-е место Дарью Садкову.
Чемпионат России выиграла Аделия Петросян, второй стала Алиса Двоеглазова, третьей — Мария Захарова.
ВИДЕО.
