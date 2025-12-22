Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Завтра уже наступит. Сегодня — забудется». Загитова записала влог с женских произвольных на чемпионате России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова записала влог о произвольных программах фигуристок на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

Видео опубликовал Первый канал. Загитова пообщалась с участницами турнира, которые 20 декабря откатали произвольные.

«Завтра уже наступит. Сегодня — забудется», — сказала Загитова, утешая после проката занявшую 14-е место Дарью Садкову.

Чемпионат России выиграла Аделия Петросян, второй стала Алиса Двоеглазова, третьей — Мария Захарова.

ВИДЕО.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше