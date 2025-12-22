«Такого шквала негатива я еще никогда не получала». Фролова и Загитова поговорили о хейтерах в фигурном катании

Загитова: На самом деле это тема, которую я хотела уже поднять давно, потому что у меня такая же ситуация была. И было такое, что мне и смерти желали, и моим родным желали, и подстерегали около катков тоже, пытались украсть. К сожалению, это такой побочный эффект после того, что ты делаешь в этом фигурном катании. А делаешь ты (обращается к Фроловой — Спортс«“) это потрясающе, красиво, очень импозантно, элегантно. Кошечка в деле сегодня была!