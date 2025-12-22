Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вайцеховская выложила фото в лонгсливе с фразами Загитовой

Журналист Елена Вайцеховская опубликовала в чате своего телеграм-канала фото в лонгсливе с фразами олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Источник: Спортс"

На лонгслив нанесены фразы Загитовой «зашторенная лошадь», «шуба как элемент аксессуара» и цитата самой Вайцеховской «сиди, я сам открою».

Алина Загитова: «Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. Я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела».

«Шуба у нас как элемент аксессуара. Мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях». Загитова об образе на премии «Блогема».

«Алина — это вообще ужас: сиди, я сам открою». Вайцеховская высказалась о Загитовой, не зная, что идет прямой эфир.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше