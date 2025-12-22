Вайцеховская выложила фото в лонгсливе с фразами Загитовой

На лонгслив нанесены фразы Загитовой «зашторенная лошадь», «шуба как элемент аксессуара» и цитата самой Вайцеховской «сиди, я сам открою».
Алина Загитова: «Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. Я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела».
«Шуба у нас как элемент аксессуара. Мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях». Загитова об образе на премии «Блогема».
«Алина — это вообще ужас: сиди, я сам открою». Вайцеховская высказалась о Загитовой, не зная, что идет прямой эфир.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше