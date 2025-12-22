Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин отобрались в финал Гран-при России

Рейтинг спортсменов после серии Гран-при и чемпионата России выглядит следующим образом:
Женщины.
1. Аделия Петросян — 63 очка.
2. Алиса Двоеглазова — 59.
3. Анна Фролова — 51.
4. Дина Хуснутдинова — 49.
5. Мария Захарова — 47.
6. Софья Муравьева — 41.
7. Елизавета Куликова — 37.
8. Дарья Садкова — 34.
9. Ксения Гущина — 33.
10. Анна Ляшенко — 33.
11. Камилла Нелюбова — 31.
12. Алина Горбачева — 30.
Запасные: Ксения Синицына (18), Вероника Яметова (18), Мария Елисова (18).
Мужчины.
1. Петр Гуменник — 59.
2. Марк Кондратюк — 59.
3. Евгений Семененко — 57.
4. Владислав Дикиджи — 47.
5. Григорий Федоров — 43.
6. Николай Угожаев — 41.
7. Артур Даниелян — 37.
8. Андрей Мозалев — 37.
9. Глеб Лутфуллин — 37.
10. Матвей Ветлугин — 33.
11. Макар Игнатов — 24.
12. Александр Мельников — 24.
Запасные: Роман Савосин (22), Артем Ковалев (18), Никита Сарновский (18).
Пары.
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 63.
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 57.
3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 55.
4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 51.
5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 49.
6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 45.
7. Таисия Щербинина — Артем Петров — 43.
8. Вероника Меренкова — Даниль Галимов — 33.
Запасные: Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко (33), Алиса Блинникова — Алексей Карпов (29).
Танцы на льду.
1. Александра Степанова — Иван Букин — 63.
2. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 59.
3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 53.
4. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 47.
5. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 45.
6. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 43.
7. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов — 37.
8. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 35.
9. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 31.
10. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 25.
Запасные: Анна Коломенская — Артем Фролов (22), Софья Шевченко — Андрей Ежлов (16).