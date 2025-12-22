Ричмонд
Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин отобрались в финал Гран-при России

Стали известны имена фигуристов, отобравшихся в финал Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 4 по 9 марта.

Рейтинг спортсменов после серии Гран-при и чемпионата России выглядит следующим образом:

Женщины.

1. Аделия Петросян — 63 очка.

2. Алиса Двоеглазова — 59.

3. Анна Фролова — 51.

4. Дина Хуснутдинова — 49.

5. Мария Захарова — 47.

6. Софья Муравьева — 41.

7. Елизавета Куликова — 37.

8. Дарья Садкова — 34.

9. Ксения Гущина — 33.

10. Анна Ляшенко — 33.

11. Камилла Нелюбова — 31.

12. Алина Горбачева — 30.

Запасные: Ксения Синицына (18), Вероника Яметова (18), Мария Елисова (18).

Мужчины.

2. Марк Кондратюк — 59.

3. Евгений Семененко — 57.

4. Владислав Дикиджи — 47.

5. Григорий Федоров — 43.

6. Николай Угожаев — 41.

7. Артур Даниелян — 37.

8. Андрей Мозалев — 37.

9. Глеб Лутфуллин — 37.

10. Матвей Ветлугин — 33.

11. Макар Игнатов — 24.

12. Александр Мельников — 24.

Запасные: Роман Савосин (22), Артем Ковалев (18), Никита Сарновский (18).

Пары.

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 63.

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 57.

3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 55.

4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 51.

5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 49.

6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 45.

7. Таисия Щербинина — Артем Петров — 43.

8. Вероника Меренкова — Даниль Галимов — 33.

Запасные: Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко (33), Алиса Блинникова — Алексей Карпов (29).

Танцы на льду.

1. Александра Степанова — Иван Букин — 63.

2. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 59.

3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 53.

4. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 47.

5. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 45.

6. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 43.

7. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов — 37.

8. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 35.

9. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 31.

10. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 25.

Запасные: Анна Коломенская — Артем Фролов (22), Софья Шевченко — Андрей Ежлов (16).

