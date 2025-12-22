Садкова о 14-м месте на чемпионате России: «Полностью беру на себя ответственность за результат. Я знаю, что смогу пройти через это»

В первую очередь — спасибо моему тренерскому штабу. Я благодарна судьбе за то, что моими наставниками являются именно эти люди. Мы проходим общий путь, разделяем как радостные, так и грустные моменты. Спасибо вам за то, что были рядом и сейчас. Давайте продолжать работать и совершенствоваться вместе. Со своей стороны я приложу для этого все усилия.