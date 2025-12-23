Ричмонд
Янченков об исключении парного катания из юношеской Олимпиады: «В прошлый раз там катались очень травмоопасные ребята. Было страшно смотреть»

Бронзовый призер чемпионата России-2026 в парном катании Матвей Янченков, выступающий с Екатериной Чикмаревой, предположил, почему парное катание убрали из программы юношеской Олимпиады.

Источник: Спортс"

— Вы следите за международными соревнованиями?

— Очень редко. Я посмотрел только выступление пар на финале Гран-при. Мы болеем за грузинскую пару Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы.

— Вы уже видите, что тенденции меняются в отношении россиян. Не думали о потенциальном возвращении на международную арену?

— Мы очень надеемся и ждем, что это скоро произойдет. А как это будет, я не знаю. Очень хочется уже вернуться.

— Недавно МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских Олимпийских игр 2028 года. Понятно, что вы уже катаетесь на взрослом уровне, но подобные решения говорят об определенной тенденции. Как вы к этому относитесь?

— Можно только предположить. На последней юношеской Олимпиаде катались очень травмоопасные ребята. Возможно, это повлияло на замену на синхронное катание. Потому что на это, правда, было страшно смотреть, — сказал Янченков.

