Сихарулидзе о переходе Костылевой к Федченко: «Плохо, что этот переход осуществлен вне трансферного окна»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высказался о переход Елены Костылевой от Евгения Плющенко к Софье Федченко.

"Федерация не поддерживает переходы в середине сезона. У нас есть так называемое трансферное окно, оно закрывается весной, в мае, когда спортсмены могут переходить как из региональной федерации в другую федерацию, так и от тренера к тренеру.

Плохо, что этот переход осуществлен вне трансферного окна. И сейчас мы его никак не сможем официально закрепить до весны. Лена в целом действительно талантливая девушка. Но у кого ей тренироваться, это все же только ей и ее родителям решать. Она еще достаточно юная, ей 14 лет", — рассказал Сихарулидзе.

Костылева ушла от Плющенко к Федченко. К 14 годам у Лены калейдоскоп переходов.