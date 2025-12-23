Сихарулидзе о переходе Костылевой к Федченко: «Плохо, что этот переход осуществлен вне трансферного окна»

Плохо, что этот переход осуществлен вне трансферного окна. И сейчас мы его никак не сможем официально закрепить до весны. Лена в целом действительно талантливая девушка. Но у кого ей тренироваться, это все же только ей и ее родителям решать. Она еще достаточно юная, ей 14 лет", — рассказал Сихарулидзе.