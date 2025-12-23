Гуменник и Петросян перед Олимпиадой выступят на Мемориале Грушмана

Напомним, что на прошлой неделе оба фигуриста стали победителями чемпионата России. Петросян стала трехкратной чемпионкой страны, а Гуменник выиграл этот турнир впервые в карьере.
На Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии, они отправятся в нейтральном статусе.
Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше