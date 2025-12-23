Ричмонд
Гуменник и Петросян перед Олимпиадой выступят на Мемориале Грушмана

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян примут участие в Мемориале Петра Грушмана 20—21 января в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.

Источник: Sport24

Напомним, что на прошлой неделе оба фигуриста стали победителями чемпионата России. Петросян стала трехкратной чемпионкой страны, а Гуменник выиграл этот турнир впервые в карьере.

На Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии, они отправятся в нейтральном статусе.

