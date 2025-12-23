Роднина раскритиковала Первый канал: «Заигрались с “Ледниковым периодом” и забыли, где фигурное катание, а где шоу»

«Если мы все время взахлеб кричим о четверных мужчин и девушек, то здесь как-то тихонько прошло. На Первом канале турнира пар я не увидела — даже танцы показали, а вот пары нет. И это при наших традициях в парном катании? Ни одна страна на протяжении стольких лет не доминировала, как мы в парах. Заигрались с “Ледниковым периодом” и забыли, где фигурное катание, а где шоу», — цитирует Роднину ТАСС.