Роднина раскритиковала Первый канал: «Заигрались с “Ледниковым периодом” и забыли, где фигурное катание, а где шоу»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина возмутилась отсутствием трансляции на Первом канале соревнований спортивных пар на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Первый показал по ТВ все виды, кроме парного катания, за которым можно было наблюдать только в трансляции на сайте канала.

«Если мы все время взахлеб кричим о четверных мужчин и девушек, то здесь как-то тихонько прошло. На Первом канале турнира пар я не увидела — даже танцы показали, а вот пары нет. И это при наших традициях в парном катании? Ни одна страна на протяжении стольких лет не доминировала, как мы в парах. Заигрались с “Ледниковым периодом” и забыли, где фигурное катание, а где шоу», — цитирует Роднину ТАСС.

Золото в соревнованиях спортивных пар на ЧР-2026 завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, впервые в истории исполнив на официальном турнире четверной выброс. Они всего на 0,66 балла опередили Анастасию Мишину и Александра Галлямова, став трехкратными чемпионами страны.