Петросян поблагодарила критиков после победы на чемпионате России

«Спасибо всем зрителям и специалистам и за поддержку, и за критику, я буду стараться дальше», — написала Петросян.
В произвольной программе Петросян допустила несколько серьезных ошибок. Она упала с четверного тулупа и совершила степ-аут (неправильное приземление) в тройном акселе. При повторной попытке исполнить тулуп получилась «бабочка» (когда вместо запланированных поворотов фигурист делает только один).
18-летняя фигуристка взяла золото чемпионата России в третий раз подряд. За короткую и произвольную программы в этом году она набрала 235,95 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), бронзу забрала Мария Захарова (217,73).
Петросян и Петр Гуменник в октябре отобрались на Олимпийские игры в Италии. Они стали первыми россиянами и единственными российскими фигуристами, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр в нейтральном статусе.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин стартуют 10 февраля, а у женщин — 17 февраля.