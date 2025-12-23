Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян поблагодарила критиков после победы на чемпионате России

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян поблагодарила специалистов, критиковавших ее после прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата России. Фигуристка опубликовала пост в своем телеграм-канале.

Источник: ТАСС

«Спасибо всем зрителям и специалистам и за поддержку, и за критику, я буду стараться дальше», — написала Петросян.

В произвольной программе Петросян допустила несколько серьезных ошибок. Она упала с четверного тулупа и совершила степ-аут (неправильное приземление) в тройном акселе. При повторной попытке исполнить тулуп получилась «бабочка» (когда вместо запланированных поворотов фигурист делает только один).

18-летняя фигуристка взяла золото чемпионата России в третий раз подряд. За короткую и произвольную программы в этом году она набрала 235,95 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), бронзу забрала Мария Захарова (217,73).

Петросян и Петр Гуменник в октябре отобрались на Олимпийские игры в Италии. Они стали первыми россиянами и единственными российскими фигуристами, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин стартуют 10 февраля, а у женщин — 17 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше