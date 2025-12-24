Ирина Роднина: «Может ли Гуменник соперничать с Малининым? Надо для начала чисто кататься»

"Илья Малинин — потрясающий фигурист. Это признает не только наша страна, но и весь мир. Технически он показывает то, о чем можно только мечтать. Увидела в нем невероятный потенциал сразу, как он появился на мировой арене. Он абсолютный уникум, который продолжает расти и развиваться. Сначала он показывал технически сложные вещи, а его катание было достаточно простым. Сегодня и его программы стали намного интереснее.