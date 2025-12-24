Тарасова об ISU: «Они забрали профессию у наших фигуристов. Они не имели на это права. Им пора одуматься!»

"ISU рассмотрит возвращение наших фигуристов? Не очень люблю верить в такое без официальной информации. Считаю, давно пора бы уже нас вернуть. Отстранение было незаконным, ни у кого нет полномочий выкинуть нашу страну из международного фигурного катания. Почему тогда не отстранили США или Израиль? Они ведь делают то же самое, что и мы, а отстранена только Россия.