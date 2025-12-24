Тарасова об ISU: «Они забрали профессию у наших фигуристов. Они не имели на это права. Им пора одуматься!»

"Не могу сказать, что благодарна ISU за возможное рассмотрение допуска россиян на соревнования. Их ужасная ошибка, что они отстранили нас от соревнований в 2022 году. Политика и спорт — это разные вещи.
Они забрали профессию у наших крошечных и потрясающих юниоров и у выдающихся взрослых фигуристов. Они не имели на это права. Им пора одуматься! «- сказала Тарасова “СЭ”.
"ISU рассмотрит возвращение наших фигуристов? Не очень люблю верить в такое без официальной информации. Считаю, давно пора бы уже нас вернуть. Отстранение было незаконным, ни у кого нет полномочий выкинуть нашу страну из международного фигурного катания. Почему тогда не отстранили США или Израиль? Они ведь делают то же самое, что и мы, а отстранена только Россия.
Очень надеюсь, что на ближайшем заседании ISU примет решение о возвращении России. Причем вернуть нужно сразу и юниоров, и взрослых. Если они думают о развитии спорта, они должны исправить свои ошибки. Считаю, это стоило спортивной карьеры некоторым нашим фигуристам. Жизнь спортсмена недолгая, а у нас ее отобрали.
Не понимаю, почему в ISU еще не нашелся человек, который встанет и скажет, что Россию нужно вернуть. На протяжении последних 50 лет мы всегда были в числе лучших в фигурном катании. Мы всегда выигрывали и развивали виды, поэтому наша страна обязательно должна вернуться", — цитирует Тарасову Sport24.