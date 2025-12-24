Жулин о возможном допуске фигуристов: «Позиция ISU будет оставаться прозападной. Скептически отношусь к данной ситуации»

"Мне кажется, это бесполезно, потому что в спортивном, точно так же, как и в политическом мире, идет абсолютная тенденция абстрагирования от нас. К сожалению, не вижу каких-то сподвижек к тому, чтобы условные англичане или французы вдруг нас резко полюбили.
Пока все это продолжается, позиция ISU будет оставаться прозападной. А прозападное — значит проевропейское. Из-за этого я очень скептически отношусь к данной ситуации. Хотя безумно хотел бы, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы мы соревновались с лучшими спортсменами мира, коими являемся и сами", — сказал Жулин.