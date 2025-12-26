Тутберидзе назвала проблемы, которые ждут Петросян на Олимпиаде

«Скажу честно, что мы задумываемся над каким-то финальным контентом. Будет зависеть от того, что будет выглядеть более стабильно. Но кататься без ультра-си на Олимпиаде совершенно не имеет никакого смысла, потому что мы будем начинать с первой разминки, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться», — сказала Тутберидзе.