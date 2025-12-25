«С возвращением, Ками! Все только начинается». Валиева показала, как ее поздравили с возвращением в спорт после дисквалификации

«С возвращением, Ками! Все только начинается», — написано на одном из шаров.
Фигуристка Камила Валиева показала, как болельщики поздравили ее с завершением дисквалификации. Валиева опубликовала фото с подарками — букетами цветов и воздушными шарами.
«С возвращением, Ками! Все только начинается», — написано на одном из шаров.
«25.12.2025», — подписала фотографии фигуристка.
Бан Валиевой — все! Когда и как вернется Камила?