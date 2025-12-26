Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Светлана Журова о Валиевой: «Надо понимать, в возвращении заинтересованы только ты, тренер и твои болельщики — соперники этому не обрадуются»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристке Камиле Валиевой будет непросто вернуться в спорт.

Источник: Спортс"

"Все зависит от самой Камилы. Если она психологически будет готова, что какой-то период будет очень непростым, то все будет в порядке. Она пережила тяжелую историю. Теперь же будут ожидания от болельщиков и от самой себя. Непонятно, будут ли они оправданны.

Все-таки время ушло, тяжело восстанавливаться. Я знаю по себе — восстанавливалась после родов почти два года вне спорта. На первых соревнованиях будут скептические взгляды. Соперники эти годы спокойно жили без тебя и радовались победам.

Надо понимать, в возвращении заинтересованы только ты, тренер и твои болельщики — соперники этому не обрадуются. Одно дело, когда всеобщая любовь и восхищение, которое было у Камилы все эти годы, — другое, когда от тебя ждут новых подвигов и потрясающих результатов. Нужно с этим справиться.

Она справилась с предыдущими задачами, но теперь от нее будут ожидать большего, чем она может показать на первых этапах. Надеюсь, она справится", — сказала Журова.

Бан Валиевой — все! Когда и как вернется Камила?