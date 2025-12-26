Медведева о помолвке: «У меня не было самоцели выйти замуж, не грезила. Знала, что захочу тогда, когда встречу человека своего»

Гайнутдинов: У меня до этого были гастроли. Я все организовывал очень переживательно, на удаленке, я был в другой стране, и все подготовить нужно было на телефоне. Чтобы никто не понял, что происходит, чтобы Женя ничего не заподозрила, подумала, что это просто годовщина. Я больше переживал за организацию. Когда вечер наступил, я успокоился, когда понял, что все в порядке. Это как мини-представление подготовить, перфоманс. Чтобы все работало, не выдавало лишнего. Было волнительно. В сам момент начал очень волноваться, когда дело пошло к десерту.