Медведева о жестокости в спорте: «Ситуации, чтобы меня лупили и били, не было. Было такое: “Медведева!” — и в твою сторону летит чехол»

"Мне лет 11−12 было, что-то у меня не получалось. У нас самое страшное оружие — это чехол. Он каучуковый. Его надевают на лезвие, чтобы можно было полу ходить по кафелю.
И вот этот тяжеленный каучук, если у тебя что-то не получается и тренер делает вот так вот (замахивается чехлом), надо бежать подальше Потому что неизвестно что может произойти. Чехол может и в тебя полететь. Он может не попасть. А может и попасть — тут ты никогда не знаешь.
Конкретной ситуации, что меня зажимали в углу, лупили и били — не было. Было такое: «Медведева!» — и в твою сторону летит чехол.
В меня прилетел чехол. Но это не гематомы были.
Знаешь, когда собака писает в углу, самое действенное — взять газету, которая шуршит. Было страшно, но побоев как таковых не было", — сказала Медведева в интервью Карену Адамяну.