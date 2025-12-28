Авербух назвал причину отсутствия в своем шоу Валиевой

«Сейчас Камила все-таки старается на шоу экономить, беречь силы, потому что она хочет вернуться в спорт. И мы всесторонне ее в этом поддерживаем. Я всегда рад ее выступлениям, она очень талантливый человек. И я еще раз подчеркиваю, что желаю, чтобы ее возвращение было настоящим. И не обязательно, что это должно быть сразу с победами. Должно быть возвращение с турнирами, с проходом через все, и это будет очень важно», — отметил Авербух.