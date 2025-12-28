Леонтьева о травме руки: «Пальцы по‑прежнему до конца не сгибаются, разрабатываю их»

"Я сняла повязку, пальцы по‑прежнему до конца не сгибаются, разрабатываю их.
С чемпионата России практически ничего не поменялось, стало немного получше, есть возможность кататься без повязки, отек еще есть", — сказала Леонтьева.
Фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, рассказала о состоянии руки после травмы.
