Камила Валиева: «Щелкунчик» — один из главных новогодних символов России. Заметили ли вы, как в этом году все чаще говорят о нашей культуре?"

А заметили ли вы, как в этом году все чаще говорят о нашей культуре? Аналитики «Медиалогии» выяснили, например, что топ-5 народных символов России в соцсетях — это медведь, флаг, Байкал, береза и Красная площадь. Думаю, что они и правда знакомы каждому из нас. Медведь — сила, матрешка — неиссякаемая внутренняя энергия, ну, а Красная площадь — это абсолютное место притяжение москвичей и гостей столицы!