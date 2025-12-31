Медведева записала новогоднее поздравление: «Желаю блистать и верить в прекрасное и чудесное. И помните, что вы украшаете этот мир»

"Дорогие друзья, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Желаю блистать и верить в прекрасное и чудесное.
И помните, что вы украшаете этот мир", — сказала Медведева в видео для своего телеграм-канала.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новогоднее поздравление.
