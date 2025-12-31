Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведева записала новогоднее поздравление: «Желаю блистать и верить в прекрасное и чудесное. И помните, что вы украшаете этот мир»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новогоднее поздравление.

"Дорогие друзья, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Желаю блистать и верить в прекрасное и чудесное.

И помните, что вы украшаете этот мир", — сказала Медведева в видео для своего телеграм-канала.