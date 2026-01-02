Яна Рудковская: «Физуха у Трусовой лучше, чем у Роналду. Еще кормит грудью, между прочим»

Саша просто прекрасная мама. Потому что я, например, своих детей не кормила — нужно было работать. У меня такой подход, но она молодец, что кормит. И это как раз подтверждение тому, что нет ничего невозможного. Главное — быть сильной и много работать. Саша — это пример женщины, которая и работает, и кормит. Прекрасная мама и жена", — рассказала Рудковская.