Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Трусова: «Хотела бы и много работать, и много времени проводить с ребенком. Времени мало, мне не хватает»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова ответила на вопрос, с какими трудностями сталкивается после рождения ребенка.

Источник: Спортс"

Трусова и ее муж Макар Игнатов стали родителями в августе 2025 года. У них родился сын Михаил.

— Как удалось быстро восстановиться после родов, чтобы выступать с прыжками?

— В шоу я катала через месяц после родов, а прыжки полностью восстановила через три. Постепенно увеличиваю количество.

— Трудности есть какие-то? С чем приходится бороться после родов?

— Времени мало. Мне не хватает. Я бы хотела и много работать, и много времени проводить с ребенком. Пока стараюсь и то, и то делать, — сказала Трусова.