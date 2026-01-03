Александра Трусова: «Хотела бы и много работать, и много времени проводить с ребенком. Времени мало, мне не хватает»

Трусова и ее муж Макар Игнатов стали родителями в августе 2025 года. У них родился сын Михаил.
— Как удалось быстро восстановиться после родов, чтобы выступать с прыжками?
— В шоу я катала через месяц после родов, а прыжки полностью восстановила через три. Постепенно увеличиваю количество.
— Трудности есть какие-то? С чем приходится бороться после родов?
— Времени мало. Мне не хватает. Я бы хотела и много работать, и много времени проводить с ребенком. Пока стараюсь и то, и то делать, — сказала Трусова.