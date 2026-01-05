Рудковская об Ирине Костылевой: «Какая же недальновидная мама — плюет в колодец, из которого тут же и пьет. Наши шоу — единственный заработок семьи»

В декабре 2025 года Костылева покинула академию Евгения Плющенко и перешла к тренеру Софье Федченко. Сегодня 14-летняя фигуристка выступила в шоу Плющенко «Спящая красавица».
— Слышали ли вы, что Ирина Костылева пишет резко негативные комментарии про Евгения Плющенко, его школу и спортсменов, пока ее дочь катается у вас в шоу?
— Какая же недальновидная мама — плюет в колодец, из которого тут же и пьет. Как мне известно, наши шоу — единственный заработок семьи на данный момент. Что ж, мы будем выше этого. Жизнь — забег на длинную дистанцию, посмотрим, куда дорога такую маму выведет! Даже интересен исход этой пьесы.
Ну, а мы пойдем другим путем. Не наш уровень — в чатах и на заборах отвечать таким людям. Наши юристы хорошо знают свою работу. Опыт с одной мамой-сказочницей ничему не научил, ха-ха, — сказала Рудковская.