Чемпионат Европы по фигурному катанию. Метелкина и Берулава, Хазе и Володин, Павлова и Святченко покажут произвольные программы

15 января в Шеффилде на чемпионате Европы по фигурному катанию пары представят произвольные программы. После короткой лидируют Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии.

Источник: Спортс"

Чемпионат Европы по фигурному катанию.

Шеффилд, Великобритания.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 22.00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. София Голиченко — Артем Даренский (Украина).

2. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).

3. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия).

4. Орели Фола — Тео Белль (Франция).

Вторая разминка.

5. Анна Валези — Мартин Бидар (Чехия).

6. Габриэлла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия).

7. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).

8. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир — Мануэль Пьяцца (Исландия).

Третья разминка.

9. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция).

10. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).

11. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария).

12. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).

Четвертая разминка.

13. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).

14. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).

15. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

16. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

Короткая программа.

1. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 75,96.

2. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 74,81.

3. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 73,32.

4. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 65,47.

5. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 63,98.

6. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария) — 62,78.

7. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 59,40.

8. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 58,25.

9. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир — Мануэль Пьяцца (Исландия) — 57,45.

10. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 56,93.

11. Габриэлла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия) — 54,65.

12. Анна Валези — Мартин Бидар (Чехия) — 53,80.

13. Орели Фола — Тео Белль (Франция) — 53,66.

14. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия) — 53,29.

15. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 46,57.

16. София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 42,32.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде.