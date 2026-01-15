Чемпионат Европы по фигурному катанию. Метелкина и Берулава, Хазе и Володин, Павлова и Святченко покажут произвольные программы

Чемпионат Европы по фигурному катанию.
Шеффилд, Великобритания.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 22.00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. София Голиченко — Артем Даренский (Украина).
2. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).
3. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия).
4. Орели Фола — Тео Белль (Франция).
Вторая разминка.
5. Анна Валези — Мартин Бидар (Чехия).
6. Габриэлла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия).
7. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).
8. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир — Мануэль Пьяцца (Исландия).
Третья разминка.
9. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция).
10. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).
11. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария).
12. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).
Четвертая разминка.
13. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).
14. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).
15. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
16. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
Короткая программа.
1. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 75,96.
2. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 74,81.
3. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 73,32.
4. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 65,47.
5. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 63,98.
6. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария) — 62,78.
7. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 59,40.
8. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 58,25.
9. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир — Мануэль Пьяцца (Исландия) — 57,45.
10. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 56,93.
11. Габриэлла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия) — 54,65.
12. Анна Валези — Мартин Бидар (Чехия) — 53,80.
13. Орели Фола — Тео Белль (Франция) — 53,66.
14. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия) — 53,29.
15. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 46,57.
16. София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 42,32.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде.