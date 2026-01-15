Иван Попов об отказе в переходе в Узбекистан: «Карьеру я еще не завершаю»

В мае исполком Федерации фигурного катания России (ФФККР) не одобрил переход Попова в Узбекистан. В январе Попов в качестве тренера сопровождал Еву Тарасенко на мемориале Волкова.
"Моя жизнь кардинально поменялась, пока что я привыкаю к изменениям. Спорт — это моя жизнь, независимо от того, тренер я или спортсмен. Но карьеру я еще не завершаю. Как только я завяжу с большим спортом, я дам знать.
Получаю теплые слова от своих болельщиков — греет душу и возрождает во мне мотивацию, спасибо", — сказал Попов.