Бестемьянова о международном календаре: «Нынешняя система кажется логичной. Не очень понятно, зачем придумывать что-то еще»

«Наблюдать за командными соревнованиями откровенно тоскливо. Нет смысла исполнять те же самые программы. Или ставьте туда других спортсменов. Посмотрим, какие изменения в итоге внесут. Самое главное, чтобы представителей России сначала допустили до дискуссии, а потом и до участия в турнирах», — сказала Роднина.
«С точки зрения простого зрителя, нынешняя система кажется логичной. Я спокойно смотрю финал Гран-при в декабре, потом чемпионат России в конце года. В середине января начинается ЧЕ. Мне интересно. Не очень понятно, зачем придумывать что-то ещё. Зато в неолимпийские сезоны действительно появляется поле для экспериментов», — отметила Бестемьянова.