Трусова возвращается в спорт: она считает три своих прыжка лучшими в мире. Уверенное заявление великой фигуристки

Саша ответила на вопросы блица от Sport24.

Источник: Sport24

21-летняя Александра Трусова возвращается на соревновательный лед! Вице-чемпионка Олимпиады, пять месяцев назад ставшая мамой, заявлена на чемпионат России по прыжкам, который пройдет 31 января — 1 февраля в Москве. Также, по информации РИА Новости, фигуристка всерьез настроена на продолжение карьеры в группе Этери Тутберидзе.

Саша упорно тренируется и считает некоторые свои прыжки лучшими в мире. Как мы об этом узнали? Не так давно Трусова приняла участие в блице от Sport24 «Идеальный фигурист». Мы назвали девушке 13 параметров и предложили ей определить лучшего в каждом из них, чтобы составить портрет идеального спортсмена. Вот что из этого получилось:

Источник: Sport24

— У кого самый крутой сальхов?

— Влад Дикиджи.

— Риттбергер?

— Макар Игнатов.

— Лутц?

— Я.

— Аксель?

— Илья Малинин.

Источник: Reuters

— Флип?

— Я.

— Тулуп?

— Я.

— Дорожки?

— Юдзуру Ханю.

— Вращения?

— Юля Липницкая.

— Передача образа?

— Пусть будет Женя Медведева.

Источник: РИА "Новости"

— Владение коньком?

— Каролина Костнер.

— Характер и сила духа?

— Я. Да, я очень скромная. (Смеется).

— Умение вести себя на публике и в интервью?

— Я могу назвать всех наших мальчиков? Они все очень смешно отвечают! Все парни сборной России!

— Чувство юмора?

— Макар Игнатов.

Источник: РИА "Новости"

В итоге в четырех из 13 номинаций Саша выбрала себя. А мы и не против. Только уверенные в себе спортсмены становятся великими чемпионами!

Автор: Константин Лесик