Трусова возвращается в спорт: она считает три своих прыжка лучшими в мире. Уверенное заявление великой фигуристки

Саша упорно тренируется и считает некоторые свои прыжки лучшими в мире. Как мы об этом узнали? Не так давно Трусова приняла участие в блице от Sport24 «Идеальный фигурист». Мы назвали девушке 13 параметров и предложили ей определить лучшего в каждом из них, чтобы составить портрет идеального спортсмена. Вот что из этого получилось: