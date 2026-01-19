Трусова возвращается в спорт: она считает три своих прыжка лучшими в мире. Уверенное заявление великой фигуристки

21-летняя Александра Трусова возвращается на соревновательный лед! Вице-чемпионка Олимпиады, пять месяцев назад ставшая мамой, заявлена на чемпионат России по прыжкам, который пройдет 31 января — 1 февраля в Москве. Также, по информации РИА Новости, фигуристка всерьез настроена на продолжение карьеры в группе Этери Тутберидзе.
Саша упорно тренируется и считает некоторые свои прыжки лучшими в мире. Как мы об этом узнали? Не так давно Трусова приняла участие в блице от Sport24 «Идеальный фигурист». Мы назвали девушке 13 параметров и предложили ей определить лучшего в каждом из них, чтобы составить портрет идеального спортсмена. Вот что из этого получилось:
— У кого самый крутой сальхов?
— Влад Дикиджи.
— Риттбергер?
— Макар Игнатов.
— Лутц?
— Я.
— Аксель?
— Илья Малинин.
— Флип?
— Я.
— Тулуп?
— Я.
— Дорожки?
— Юдзуру Ханю.
— Вращения?
— Юля Липницкая.
— Передача образа?
— Пусть будет Женя Медведева.
— Владение коньком?
— Каролина Костнер.
— Характер и сила духа?
— Я. Да, я очень скромная. (Смеется).
— Умение вести себя на публике и в интервью?
— Я могу назвать всех наших мальчиков? Они все очень смешно отвечают! Все парни сборной России!
— Чувство юмора?
— Макар Игнатов.
В итоге в четырех из 13 номинаций Саша выбрала себя. А мы и не против. Только уверенные в себе спортсмены становятся великими чемпионами!
Автор: Константин Лесик