Российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2026

Церемония открытия Олимпиады состоится 6 февраля.

Источник: Mattia Ozbot/Getty Images

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — сообщили в пресс-службе МОК.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе.

