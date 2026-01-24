Российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2026

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
«Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — сообщили в пресс-службе МОК.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе.
Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше