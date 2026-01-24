Ричмонд
Тарасова прокомментирует соревнования по фигурному катанию на ОИ-2026

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6-го по 22 февраля.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментирует соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом она сообщила ТАСС.

Ранее пресс-служба Министерства спорта РФ сообщила, что онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать соревнования Олимпиады.

«Меня пригласили комментировать на Окко Олимпиаду, буду комментировать. Я рада, что ее показывают, это очень правильно. Понятно, что мы почти не участвуем, это обидно», — сказала Тарасова.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до Игр в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. На Олимпиаде выступят российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

