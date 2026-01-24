Татьяна Тарасова о новом сезоне «Ледникового периода»: «У меня хорошие впечатления. Поверьте, люди не будут расстроены»

Тарасова входит в состав жюри телепроекта. Премьера сезона состоялась сегодня, 24 января.
— У меня хорошие впечатления. Поверьте, люди не будут расстроены.
— Как вам концепция этого сезона, что только девушки в паре профессиональные фигуристки?
— Так придумал Илюша (Авербух), и хорошо.
— Как вам совместная работа с Евгенией Медведевой и Ильдаром Гайнутдиновым в качестве членов жюри? Понравилось ли вам вместе с ними комментировать выступления?
— Мы не комментировали, мы выражали свое мнение, ставили оценки. Очень часто одинаковые, — сказала Тарасова.
