Евгения Медведева рассказала, какой вид спорта её поразил

«Пару лет назад открыла для себя горные лыжи, пару раз встала на них. Пока что больше не рискую. Ну и, конечно же, меня поразил хоккей в валенках! Я не знала, что такое существует», — сказала Медведева.
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной победительницей (2016, 2017) и серебряным призёром чемпионатов Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата России (2015), а также двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016).