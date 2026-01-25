Ричмонд
Евгения Медведева рассказала, какой вид спорта её поразил

Бывшая российская фигуристка Евгения Медведева в разговоре с Metaratings.ru рассказала, какие новые зимние виды спорта недавно открыла для себя.

Источник: РИА "Новости"

«Пару лет назад открыла для себя горные лыжи, пару раз встала на них. Пока что больше не рискую. Ну и, конечно же, меня поразил хоккей в валенках! Я не знала, что такое существует», — сказала Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной победительницей (2016, 2017) и серебряным призёром чемпионатов Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата России (2015), а также двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016).