Анна Щербакова: «За четыре года я очень сильно повзрослела. Сказать, что я изменилась — это вообще ничего не сказать»

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова считает, что сильно изменилась за четыре года, прошедшие с Игр в Пекине.

— В феврале будет четыре года с момента твоей победы на Олимпийских играх. Как ты изменилась за это время?

— Мне кажется, то, что я изменилась, — это вообще ничего не сказать. Наверное, за эти четыре года я очень сильно повзрослела. Я уже даже немного другой человек сейчас.

Но какие-то глубокие рассуждения сейчас, после двух прокатов, сложно выдать. Но, безусловно повзрослела, поменялась. То время сейчас вспоминаю с такой ностальгией, трепетом.

— Теплые воспоминания остались о том периоде времени?

— Воспоминания абсолютно красочные и абсолютно разные. Но все они вызывают именно такую ностальгию и трепет, — сказала Щербакова.

