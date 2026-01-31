Ричмонд
Дочь Тутберидзе будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады

Диана Дэвис будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис будет знаменосцем сборной Грузии на Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте национального олимпийского комитета Грузии.

Вместе с ней флаг страны на церемонии открытия Игр понесет родившийся в Москве Лука Берулава, который будет представлять страну в парном катании вместе с уроженкой Владимира Анастасией Метелкиной. На церемонии закрытия знаменосцами станут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.

Олимпийские игры пройдут 6—22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля.

В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и ее партнера по дуэту Глеба Смолкина. Дэвис имеет американское и грузинское гражданство. Пара выступала за сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине. В их активе серебро взрослого чемпионата России и победа на турнире серии «Челленджер» в Польше.