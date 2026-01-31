Трусова о «Ледниковом периоде»: я сразу говорила, что будет очень тяжело

Серебряный призёр Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова поделилась эмоциями от участия в проекте «Ледниковый период», где она выступает в паре с актёром Иваном Жвакиным.
— Кто в вашей паре больший перфекционист?
— Иван, однозначно. Мы делаем поддержку и Иван говорит: «Ещё пять раз и я буду уверен». Все такие: «Нет, раза два и достаточно».
— За сколько сделали номер?
— Очень мало, дня четыре. У нас всё так, потому что когда я соглашалась, сразу говорила, что будет очень тяжело. Первый, второй и третий выпуск будет тяжело. На остальные чуть посвободнее график.
— Сколько раз падали на тренировках?
— Я, слава Богу, ни разу.
— Соперников кого-то видите из участников программы?
— Очень редко. Мы стараемся тренироваться утром или вечером. Я всегда так прошу, чтобы Миша ещё спал или уже спал. Так удобнее, никого нет на льду. Пару раз только пересекались, — сказала Трусова Metaratings.ru.
Премьера нового сезона «Ледникового периода» состоялась 24 января. Трусова и Жвакин заработали от жюри оценки 5,88 за технику и 5,94 за артистизм.
По сумме баллов пара опережает только фигуристку Алёну Косторную и хоккеиста Никиту Ушнева. Трусова является чемпионом России, а также призёром чемпионатов Европы и мира.