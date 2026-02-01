Отец Валиевой: «Уважаю Роднину, но не уважаю ее высказывания. При СССР росла, в Америке жила. Ну, и сиди в Америке»

— Хочу сказать, что очень уважаю Ирину Роднину, но не очень уважаю ее высказывания. Трусова тоже вернулась. Она должна радоваться за них. Они уже герои.
— Вы имеете в виду комментарий, что эти соревнования не интересно смотреть?
— Конечно. Мы говорим о том, что сейчас совершенно другое восприятие. Я был в «Сириусе», когда Камила участвовала в шоу «Руслан и Людмила». Ко мне подходили с детьми и говорили: «Это вы, да? Наши дети всегда только на нее [Камилу] ходят». Очереди огромные были.
Сейчас еще министр спорта Татарстана поддержал, другие тоже. Все поддерживают ее возвращение. Это же правильно.
Надо поддержать, но не хаять. Роднина при Советском Союзе выросла. Потом в Америке жила. Ну, и сиди в Америке. Ты сейчас в Думе сидишь. Наоборот, должна поддерживать патриотизм внутри детей, которые идут ее [Камилу] поддерживать. Не надо эти вещи говорить. Бывают разные ситуации, семьи, все остальное. Но я тоже все-таки полковник морской пехоты. Помогаю 810-й бригаде и переживаю. Не надо обесценивать. Наоборот, поддержите немножко.
Наше государство правильно сделало, что наградило Роднину. У нее два ордена, у меня три. Но эти ордена у нее заслуженные. Просто так ордена президент не выдает. Есть за заслуги, за хорошие дела, за ее труд. Но хаять не надо.
Тут главное, что Камила вернулась в спорт и сама себя преодолела. Это ее величие. Она победила Европу, всевозможные суды. Посмотрите, как она и Трусова прыгать начали. Они все молодцы, но почему-то некоторые убежали — мы не видим Щербакову, Косторную, которые ушли в другое русло.
Мне вся родня звонит и поздравляет. Они все рады, что Камила вышла на лед. Это самая главная победа перед всеми западными орагнизациями, WADA и всеми остальными. Она не испугалась. Фигурное катание в России надо возобновлять. А за такими, как Камила, пойдут, — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.